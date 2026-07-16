Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otsuka veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Otsuka gibt voraussichtlich am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 155,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 167,55 JPY je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 597,93 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Otsuka für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 638,20 Milliarden JPY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 598,80 JPY, während im vorherigen Jahr noch 685,06 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.600,87 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.468,89 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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