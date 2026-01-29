Otsuka Holdings Aktie

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Otsuka zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Otsuka lässt sich voraussichtlich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Otsuka die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,89 Milliarden USD gegenüber 3,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 15,49 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 15,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 sh 29,97 0,98% Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 sh

