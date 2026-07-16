Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1XCF8 / ISIN: US6891641010
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otsuka zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Otsuka wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,484 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,95 Milliarden USD im Vergleich zu 4,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber 2,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 16,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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