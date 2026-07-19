Erste Schätzungen: Otter Tail Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Otter Tail Power wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,51 USD aus. Im letzten Jahr hatte Otter Tail Power einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Otter Tail Power mit einem Umsatz von insgesamt 326,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,90 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at