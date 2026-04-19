Otter Tail Power Aktie
WKN: 919111 / ISIN: US6896481032
|
19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Otter Tail Power öffnet voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,42 USD je Aktie gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 339,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Otter Tail Power einen Umsatz von 337,4 Millionen USD eingefahren.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Otter Tail Power Co.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Otter Tail Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Otter Tail Power Co.
Aktien in diesem Artikel
|Otter Tail Power Co.
|75,00
|2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.