Erste Schätzungen: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Otter Tail Power öffnet voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,42 USD je Aktie gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 339,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Otter Tail Power einen Umsatz von 337,4 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at