Ouster Aktie
WKN DE: A3ECDT / ISIN: US68989M2026
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ouster stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ouster wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ouster für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,125 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 46,85 Prozent auf 51,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ouster noch 35,1 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,467 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 220,5 Millionen USD, gegenüber 169,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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