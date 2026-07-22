Erste Schätzungen: Ouster stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ouster wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ouster für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,125 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 46,85 Prozent auf 51,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ouster noch 35,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,467 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 220,5 Millionen USD, gegenüber 169,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at