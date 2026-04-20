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WKN DE: A3ECDT / ISIN: US68989M2026

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ouster stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ouster wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,113 USD. Das entspräche einem Gewinn von 73,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,420 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 45,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 40,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ouster einen Umsatz von 32,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,278 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 216,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 169,4 Millionen USD im Vorjahr.

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