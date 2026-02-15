Erste Schätzungen: Ouster zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ouster wird voraussichtlich am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,134 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 36,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 41,1 Millionen USD gegenüber 30,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,578 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 148,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 111,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at