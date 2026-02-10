Erste Schätzungen: OUTFRONT Media legt Quartalsergebnis vor

OUTFRONT Media wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,478 USD aus. Im letzten Jahr hatte OUTFRONT Media einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 512,1 Millionen USD gegenüber 493,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 1,55 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,83 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,83 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at