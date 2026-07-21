Erste Schätzungen: OUTFRONT Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OUTFRONT Media wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,382 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 282,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 509,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 460,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at