OUTFRONT Media Aktie
WKN DE: A40Z4J / ISIN: US69007J3041
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: OUTFRONT Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OUTFRONT Media wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,382 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 282,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 509,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 460,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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