Erste Schätzungen: Outotec legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Outotec präsentiert in der voraussichtlich am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,175 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 118,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Outotec 0,080 EUR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Outotec in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,21 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,742 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,510 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,63 Milliarden EUR, gegenüber 5,24 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at