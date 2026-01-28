Erste Schätzungen: Outotec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Outotec wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 EUR gegenüber 0,190 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden EUR gegenüber 1,27 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,626 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,400 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,16 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,86 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at