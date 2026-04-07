Erste Schätzungen: Outotec präsentiert Quartalsergebnisse

Outotec wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,166 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 EUR je Aktie erzielt worden waren.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,17 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Outotec für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,30 Milliarden EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,749 EUR je Aktie, gegenüber 0,510 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 5,24 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at