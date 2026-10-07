Outotec Aktie
WKN DE: A0LBTW / ISIN: FI0009014575
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Outotec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Outotec präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,191 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Outotec 0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,43 Milliarden EUR gegenüber 1,33 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,743 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,510 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,59 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,24 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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