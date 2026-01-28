Erste Schätzungen: Outset Medical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Outset Medical äußert sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,674 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -7,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,7 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,452 USD, gegenüber -36,900 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 117,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 113,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at