Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus präsentiert Quartalsergebnisse

Ovaro Kiinteistosijoitus stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,139 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ovaro Kiinteistosijoitus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,340 EUR, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,2 Millionen EUR im Vergleich zu 5,4 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at