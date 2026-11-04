Ovaro Kiinteistosijoitus Aktie

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WKN DE: A2N6ZN / ISIN: FI4000349113

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ovaro Kiinteistosijoitus präsentiert voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,078 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 EUR erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 500,93 Prozent auf 6,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,430 EUR je Aktie, gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 13,1 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 7,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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