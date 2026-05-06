Ovaro Kiinteistosijoitus Aktie
WKN DE: A2N6ZN / ISIN: FI4000349113
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ovaro Kiinteistosijoitus wird voraussichtlich am 21.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,123 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,00 Prozent verringert. Damals waren -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,0 Millionen EUR aus – eine Minderung von 11,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ovaro Kiinteistosijoitus einen Umsatz von 1,1 Millionen EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,260 EUR, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,4 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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