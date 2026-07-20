Erste Schätzungen: Overstockcom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Overstockcom wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,358 USD. Das entspräche einem Verlust von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,340 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 362,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 282,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,993 USD im Vergleich zu -1,410 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at