Overstock.com Aktie
WKN: 645086 / ISIN: US6903701018
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Overstockcom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Overstockcom wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,440 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 303,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Overstockcom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 262,9 Millionen USD aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,094 USD, gegenüber -5,560 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,39 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Overstock.com Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Overstockcom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Overstockcom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Overstockcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Overstock.com Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Overstock.com Inc.
|4,64
|6,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.