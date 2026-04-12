Erste Schätzungen: Overstockcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Overstockcom wird voraussichtlich am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,280 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Overstockcom 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 240,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Overstockcom 231,8 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,676 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,09 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at