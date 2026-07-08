Erste Schätzungen: Ovintiv B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ovintiv B wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,15 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ovintiv B ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,44 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,65 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,78 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,56 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at