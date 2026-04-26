Erste Schätzungen: Ovintiv B präsentiert Quartalsergebnisse

Ovintiv B wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ovintiv B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,610 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,22 Milliarden USD, gegenüber 8,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at