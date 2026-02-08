Erste Schätzungen: Ovintiv B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ovintiv B wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,999 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ovintiv B einen Verlust von -0,230 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ovintiv B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,91 Milliarden USD aus.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,75 Milliarden USD, gegenüber 9,02 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at