Ovinti b Aktie
WKN DE: A2PYY3 / ISIN: US69047Q1022
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ovintiv B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ovintiv B wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,999 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ovintiv B einen Verlust von -0,230 USD je Aktie eingefahren.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ovintiv B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,91 Milliarden USD aus.
18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,75 Milliarden USD, gegenüber 9,02 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ovintiv Inc Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ovintiv B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Ovintiv B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ovintiv B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ovintiv Inc Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Ovintiv Inc Registered Shs -B-
|39,31
|4,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.