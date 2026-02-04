Erste Schätzungen: Ovzon Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ovzon Registered stellt voraussichtlich am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,630 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ovzon Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 241,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 125,70 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,613 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,450 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 699,0 Millionen SEK, gegenüber 334,0 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at