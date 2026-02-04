Ovzon AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JM5P / ISIN: SE0010948711
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ovzon Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ovzon Registered stellt voraussichtlich am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,630 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Ovzon Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 241,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 125,70 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,613 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,450 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 699,0 Millionen SEK, gegenüber 334,0 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ovzon AB Registered Shs
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Ovzon Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Ovzon Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Ovzon Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.08.25
|Ausblick: Ovzon Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ovzon AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ovzon AB Registered Shs
|51,00
|-4,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.