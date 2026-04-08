Ovzon AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JM5P / ISIN: SE0010948711
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ovzon Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ovzon Registered wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,600 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Ovzon Registered einen Verlust von -0,030 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 216,11 Prozent auf 284,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,51 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,23 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden SEK, gegenüber 735,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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