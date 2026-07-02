Erste Schätzungen: Ovzon Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ovzon Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Ovzon Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,525 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 54,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 256,0 Millionen SEK gegenüber 166,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 SEK je Aktie, gegenüber 1,23 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 735,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at