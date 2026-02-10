Erste Schätzungen: Owens Corning stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Owens Corning wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie gegenüber -2,910 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,21 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 10,98 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at