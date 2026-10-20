Owens Corning Aktie
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Owens Corning stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Owens Corning wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Owens Corning noch ein Verlust pro Aktie von -5,920 USD in den Büchern gestanden.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,62 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,68 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,59 USD im Vergleich zu -6,220 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 9,87 Milliarden USD, gegenüber 10,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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