Erste Schätzungen: Owens Corning verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Owens Corning gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,65 Milliarden USD gegenüber 2,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,40 Prozent.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,46 USD, gegenüber -6,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 9,90 Milliarden USD im Vergleich zu 10,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at