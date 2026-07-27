Erste Schätzungen: Owlet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Owlet wird voraussichtlich am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Owlet im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,087 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,700 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Owlet in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 31,7 Millionen USD im Vergleich zu 26,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,370 USD je Aktie, gegenüber -4,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 120,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 105,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at