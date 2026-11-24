Oxford Industries Aktie
WKN: 859547 / ISIN: US6914973093
|
24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse
Oxford Industries wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,293 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oxford Industries noch ein Verlust pro Aktie von -4,280 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 293,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307,3 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oxford Industries Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.09.26
|Ausblick: Oxford Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.06.26
|Ausblick: Oxford Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oxford Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Oxford Industries Inc.
|24,40
|0,00%