Erste Schätzungen: Oxford Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oxford Industries wird voraussichtlich am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oxford Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 390,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Oxford Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 372,3 Millionen USD aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at