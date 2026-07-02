Oy Stockmann AB Aktie
WKN: 870557 / ISIN: FI0009000251
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oy Stockmann (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Oy Stockmann (B) stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 EUR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 260,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oy Stockmann (B) einen Umsatz von 253,9 Millionen EUR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,180 EUR, gegenüber 0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 972,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 952,3 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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