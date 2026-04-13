Oy Stockmann AB Aktie

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WKN: 870557 / ISIN: FI0009000251

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oy Stockmann (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oy Stockmann (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,070 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oy Stockmann (B) noch -0,130 EUR je Aktie verloren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 192,0 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 186,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie, gegenüber 0,160 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 968,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 952,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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