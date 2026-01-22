Erste Schätzungen: Oy Stockmann (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oy Stockmann (B) wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,140 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Oy Stockmann (B) 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 277,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,100 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 945,0 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 940,1 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at