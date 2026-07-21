Erste Schätzungen: P10 A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

P10 A wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,225 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 650,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 80,8 Millionen USD – ein Plus von 11,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem P10 A 72,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD im Vergleich zu 0,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 346,7 Millionen USD, gegenüber 297,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at