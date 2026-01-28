Erste Schätzungen: P10 A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

P10 A veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,60 Prozent auf 79,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,902 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,160 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 296,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 296,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

