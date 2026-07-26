Erste Schätzungen: P3 Health Partners A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

P3 Health Partners A präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,895 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll P3 Health Partners A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 377,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte P3 Health Partners A 355,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -8,445 USD, gegenüber -45,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at