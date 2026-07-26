P3 Health Partner a Aktie
WKN DE: A412JQ / ISIN: US7444132044
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: P3 Health Partners A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
P3 Health Partners A präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,895 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll P3 Health Partners A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 377,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte P3 Health Partners A 355,8 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -8,445 USD, gegenüber -45,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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