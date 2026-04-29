Erste Schätzungen: P3 Health Partners A präsentiert Quartalsergebnisse

P3 Health Partners A wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -3,505 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 373,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei P3 Health Partners A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 398,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -9,435 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -45,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at