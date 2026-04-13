Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paccar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Paccar präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paccar noch 0,960 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,01 Prozent auf 6,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Paccar noch 7,44 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,67 USD, gegenüber 4,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 28,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,45 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paccar Inc.
Analysen zu Paccar Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Paccar Inc.
|104,72
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.