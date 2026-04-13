Paccar Aktie

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WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Paccar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Paccar präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paccar noch 0,960 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,01 Prozent auf 6,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Paccar noch 7,44 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,67 USD, gegenüber 4,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 28,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,45 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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