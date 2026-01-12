Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Paccar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paccar wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Paccar 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 22,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Paccar 7,90 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD, gegenüber 7,90 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 26,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 33,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Paccar Inc.

Analysen zu Paccar Inc.

18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
