Erste Schätzungen: Paccar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paccar äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,61 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,75 Prozent erhöht. Damals waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Paccar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,54 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,66 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at