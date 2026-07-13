Erste Schätzungen: Paccar stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paccar präsentiert in der voraussichtlich am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,35 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,46 Prozent verringert. Damals waren 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Paccar nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 7,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,50 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,69 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 28,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 28,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at