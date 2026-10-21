Pacific Biosciences of California Aktie
WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pacific Biosciences of California gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Pacific Biosciences of California stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,133 USD. Dies würde einen Verlust von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pacific Biosciences of California -0,130 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 39,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,471 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 160,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 160,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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