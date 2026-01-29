Erste Schätzungen: Pacific Biosciences of California stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pacific Biosciences of California wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,144 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Pacific Biosciences of California nach den Prognosen von 9 Analysten 43,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,848 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 158,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 154,0 Millionen USD.

