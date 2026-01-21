Pacific Industrial Aktie

Pacific Industrial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863662 / ISIN: JP3448400006

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Pacific Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pacific Industrial präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 48,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pacific Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 83,73 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 52,30 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pacific Industrial einen Umsatz von 51,73 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 206,75 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 229,68 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 205,80 Milliarden JPY, gegenüber 206,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

