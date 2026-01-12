Erste Schätzungen: Packaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Packaging wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen, dass Packaging für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,45 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Packaging für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,44 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,93 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,93 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,08 Milliarden USD, gegenüber 8,38 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at