Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Packaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Packaging wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten schätzen, dass Packaging für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,45 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Packaging für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,44 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,93 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,93 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,08 Milliarden USD, gegenüber 8,38 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Packaging Corp. of America
|
06:21
|Erste Schätzungen: Packaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.01.26
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Packaging von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Packaging-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Packaging Corp. of America
Aktien in diesem Artikel
|Packaging Corp. of America
|185,80
|-1,22%