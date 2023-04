Erste Schätzungen: Packaging präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Packaging präsentiert in der voraussichtlich am 24.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,08 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,30 USD aus. Im Vorjahr waren 11,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 8,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

