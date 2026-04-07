Erste Schätzungen: Packaging stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Packaging gibt voraussichtlich am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,42 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,64 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 10,13 Milliarden USD, gegenüber 8,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at